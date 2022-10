Primavera, ecco tutti i dettagli sulla prossima sfida della Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La partita pareggiata dalla Lazio contro la Salernitana ha portato con sé molte polemiche dovute all'arbitraggio. La squadra di Sanderra ora avrà il compito di trasformare la rabbia in voglia di vittoria e l'occasione si presenterà il prossimo 8 ottobre, alle ore 11:00. In quella data, infatti, i biancocelesti torneranno in campo presso il Centro Sportivo Mirko Fersini di Formello, per affrontare la Virtus Entella nel match valido per la quarta giornata di Primavera 2. Di seguito la nota della Lazio.

"La LNPB ha reso noto il programma della 4ª giornata del campionato Primavera 2. Il fischio d'inizio della gara Lazio-Virtus Entella è in programma sabato 8 ottobre alle ore 11:00. Il confronto avrà luogo al Centro Sportivo Mirko Fersini di Formello".