PRIMAVERA | Lazio, Bedini: "Questa squadra sempre più mia. Il mister..."

La Lazio Primavera tornerà in campo sabato 14 gennaio contro il Cosenza. Una sfida importantissima per i ragazzi di Sanderra visto che hanno chiuso con la bellezza di sei vittorie consecutive e stabilendosi al secondo posto della classifica, a -1 dal Pisa capolista. Ad esprimersi in merito è il difensore biancoceleste, Filippo Bedini che in questo modo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Il mister ci ripete sempre che quella di Cosenza sarà una partita decisiva. Ripartiremo dopo lo stop, dovremo essere concentrati senza sottovalutare l’avversario. Speriamo di portare a casa il risultato. Ci sono state diverse sorprese nel corso di questo campionato, spesso ci sono stati dei risultati inaspettati. Noi dobbiamo essere bravi a fare il nostro per ambire alla promozione. Nel match contro il Pescara abbiamo capito di essere forti, così come avvenuto nella rimonta contro la Viterbese dove abbiamo vinto all’ultimo. Anche contro il Crotone abbiamo giocato una bella partita. Noi non molliamo mai, sappiamo che le partite si possono risolvere in qualsiasi momento con un semplice episodio. Quest’anno sto giocando a sinistra rispetto al mio passato a destra. Sto iniziando a sentire sempre più mia la squadra. È un orgoglio vedere ogni giorno la prima squadra vicino a noi. Stiamo migliorando tanto e possiamo crescere.

Nell’ultima partita abbiamo concesso forse troppo e sotto questo aspetto dobbiamo alzare il livello. È importante curare l’aspetto difensivo anche perché in attacco il gol arriva con Crespi. Siamo un gruppo molto unito, ho legato con tutti forse maggiormente con quelli che sono cresciuti con me nel Settore Giovanile. L’unità è importante anche perché aiuta i nuovi ad inserirsi al meglio. Vogliamo trovare continuità per dare un segnale forte. Vogliamo centrare la promozione. Oltre al calcio amo passare del tempo con gli amici e guardare altre partite, soprattutto inglesi, e serie tv”.