PRIMAVERA - Lazio, Cerbara stende in amichevole la Monte Cimini

La Lazio Primavera vince ancora in amichevole. I biancocelesti passano di misura contro la Polisportiva Monte Cimini (squadra militante nel campionato di Eccellenza), grazie a una prodezza di Alessandro Cerbara, l'uomo copertina dei play-off che hanno permesso ai capitolini di ottenere la promozione in Primavera 1. Slalom fra i difensori avversari sulla trequarti e tiro a giro sul secondo palo al 15esimo del secondo tempo, che vale la vittoria. Menichini aveva mandato in campo i suoi con un 4-3-1-2: Alia tra i pali, in difesa Kaziewicz, Franco, Cipriano e Ndrecka, a centrocampo Czyz, Bianchi e Falbo, Shehu dietro Baic e Nimmermeer. Nella ripresa in campo anche Mattia Peruzzi ed Etienne Tare, che potrebbero rimanere nel gruppo Primavera.