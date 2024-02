Primavera Lazio, Coulibaly: "Questo è un gruppo fantastico. Sulejmani? Siamo qui per aiutarlo"

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino - Lazio, gara valida per la 21a giornata di Primavera 1, l'elemento di esperienza della mediana Coulibaly, è stato intervistato dai canali ufficiali del club per raccontare le sue sensazioni in vista del match:

"Tornare in campo è stato un piacere, mi sono messo a disposizione del mister, ho cercato di dare il massimo. Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto punti importanti e cercheremo di rimanere su questa linea. Per me questo gruppo è fantastico, non ci sono problemi fra noi, quando c’è qualcosa che non va lo risolviamo insieme. Stiamo benissimo, su capitan Ruggeri non c’è niente da dire, siamo soddisfatti. Sulejmani è mio amico da tanto tempo, è ivoriano come me e quando è arrivato gli ho detto di non aver pressione, noi siamo qui per aiutarlo".