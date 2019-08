PRIMAVERA - Lazio, domani l'amichevole con la Flaminia Civita Castellana

Dopo il test con la Lazio dei grandi, la Primavera biancoceleste sfida la Flaminia Civita Castellana. Come riportato dall'edizione online del Corriere dello Sport, domani, alle ore 17, la squadra di Leonardo Menichini scenderà in campo al Mercante Nuovo di Nepi, a causa dell'indisponibilità dello stadio Madami di Civita Castellana causa lavori in corso. L'ingresso nell'impianto per la partita sarà gratuito. Procede, dunque, la preparazione della Lazio Primavera: il campionato inizierà il prossimo 14 settembre.

