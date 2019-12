PRIMAVERA - Lazio - Fiorentina, l'ultima del 2019: l'anteprima del match

Ed ecco anche l'ultimo impegno del 2019 per la Lazio Primavera. I ragazzi di Menichini chiuderanno in casa, al Fersini, davanti ai propri tifosi. A far visita ai biancocelesti la Fiorentina di Bigica. A separare le due squadre in classifica soltanto un punto, con i viola a quota 14 e i capitolini che inseguono a 13. Classifica cortissima, chi si aggiudicherà la sfida farà un bel passo avanti allontanando la zona play-out. Diventerà fondamentale fare punti e replicare la bella prova di Napoli, dove la Lazio è tornata alla vittoria battendo i padroni di casa.



LAZIO - Menichini sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione che si era vista in campo contro il Napoli. Il dubbio più grande riguarda Djavan Anderson. Il classe '95 potrebbe non partire. Dalla sua presenza dipenderanno anche le altre scelte, fra le quali quella che riguarda Minala. In caso di forfait infatti, il centrocampista potrebbe tornare nell'elenco dei convocati, riprendendo il posto che aveva occupato all'inizio di stagione. Una decisione verrà presa soltanto domani.

FIORENTINA - La Fiorentina non è più la formazione schiacciasassi che le scorse stagioni aveva dato filo da torcere alle big. I viola, sempre sotto la guida di Bigica, stanno vivendo un anno di transizione. Vengono però da due vittorie consecutive contro due formazioni ostiche. La prima contro il Cagliari, la seconda in Coppa Italia con il Genoa. Quest'ultima vinta ai supplementari soltanto 3 giorni fa, un fattore che potrebbe incidere e in certo senso favorire i biancocelesti.



13a giornata Campionato Primavera 1

21 dicembre 2019 ore 11.00, Campo Mirko Fersini di Formello (RM)

Lazio - Fiorentina

Probabili Formazioni



LAZIO (4-3-3) - Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Minala, Bianchi, Bertini; Shehu, Nimmermeer, Moro. A disp.: Marocco, Peruzzi, De Angelis, Ndrecka, Czyz, Cesaroni, Moschini, Russo, Zilli. All. L. Menichini.



FIORENTINA (4-3-3) - Brancolini; Ponsi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Bianco, Fiorini, Hanuljak; Koffi, Spalluto, Pierozzi. A disp. Chiorra, Chiti, Gelli, Fruk, Gorgos, Kukovec, Simic, Frison, Marino, Mignani, Milani. All. E. Bigica.



Arbitro: Marco Acanfora (sez. Castellamare di Stabia)

Assistenti: Gaetano Massara e Roberto Terenzio.