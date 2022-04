PRIMAVERA - Lazio, i play off iniziano malissimo: al Fersini finisce 1-3 per il Brescia

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Falsa partenza per la Lazio ai play off: i biancocelesti crollano in casa sotto i colpi di un Brescia che cala il tris. Il primo tempo si dimostra tutto sommato equilibrato, infatti è negli ultimi 5 minuti che le due squadre tirano fuori gli artigli. Ad andare in vantaggio ci pensano i lombardi che ottengono un calcio di rigore per un’ingenuità di Ruggeri: dal dischetto va Castellini che non sbaglia. 4 giri di lancette e il solito Valerio Crespi alza la voce sfruttando un passaggio filtrante e manda le squadre negli spogliatoi sull’1-1. Nella ripresa diverse le occasioni da una parte all’altra ma al 73’ la deviazione fortunata di Bertazzoli sul tiro di Bianchetti beffa Moretti. All’ 87 Adeagbo entra male su Ferro ed è nuovamente penalty per il Brescia che chiude i giochi ancora con Bertazzoli. Tra una settimana la gara di ritorno in terra lombarda.

Play off Primavera 2 | gara di andata dei quarti di finale

Sabato 30 aprile 2022, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Adeagbo, Ruggeri, Quaresima (74' Bedini); Bertini, Ferro, Ferrante (81' Mancino); Massil (67' Troise); Moro, Crespi. A disp.: Morsa, Furlanetto, Kane, Santovito, Bedini, Cantiani, Tare, Coulibaly, Muhammad, Shehu. All.: Alessandro Calori

BRESCIA (4-3-3): Prandini; Boafo, Maccherini, Castellini, Danesi; Tomella, Bertoni (86' Riviera) , Mor (63' Fogliata); Manu (46' Bertazzoli), Del Barba (74' Cappadonna), Bianchetti. A disp.: Andreoli, Mainardi, Scalmana, Vasta, Ferro. All.: Alejandro Aragolaza

Arbitro: Dario Madonia (sez. Palermo)

Assistenti: Piazzini - Romano

Ammoniti: Bertini, Ruggeri (L) Fogliata (B)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3'- Triplice fischio.

90' - 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

87' - Ferro, appena entrato, viene atterrato in area da Adeagbo: altro calcio di rigore per il Brescia. Sul dischetto va stavolta Bertazzoli che cala il tris.

86' - Aragolaza cambia ancora: Fuori Bertoni, dentro Riviera.

89' - Azione costruita interamente da Raul Moro che tenta anche il tiro, il pallone però finisce fuori.

81' - Calori pesca assi dalla panchina per rinforzare l'attacco: fuori Ferrante, dentro Mancino.

74' - Cambi da una parte all'altra: Fuori Del Barba, dentro Cappadonna. Per la Lazio fuori Quaresima, dentro Bedini.

73' - Gol del Brescia: Bianchetti tenta il tiro, Bertazzoli beffa Moretti cambiando traiettoria del pallone che entra in rete.

70' - Qualche errore di troppo per i ragazzi di Calori: il mister mostra un pizzico di nervosismo.

67' - Cambio nella Lazio: dentro Troise, fuori Massil.

64' - Giallo per Ruggeri.

63' - Cambio per il Brescia: fuori Mor, dentro Fogliata.

60' - Squadre decisamente più lunghe e più determinate rispetto al primo tempo. In pochi minuti son diverse le occasioni da una parte all'altra.

57' - Ripartenza del Brescia con Bianchetti che prova il tiro col sinistro, bravo Pollini ad annullare il tentativo avversario.

48' - Punizione per il Brescia: Boafo cerca Bertazzoli, ancora Boafo che favorisce l'inserimento di Bianchetti ma il pallone si perde sul fondo.

46' - Primo cambio per gli ospiti: Bertazzoli entra al posto di Manu.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 minuto di recupero

44' - GOOOOOOOL LAZIO!!!!!! Anche stavolta è Valerio Crespi a metterci il timbro, favorito da un passaggio filtrante precisissimo. Il numero 9 intravede il portiere in uscita e con l'esterno insacca il pallone in rete.

40' - Fallo di Ruggeri in area di rigore ed è penalty per il Brescia: dagli 11 metri va Castellini che sigla lo 0-1.

30' - Punizione per il Brescia da posizione interessante: il pallone si stampa sulla traversa Castellini ci riprova ma sfera schizza in calcio d'angolo.

20' - Alzano i ritmi i padroni di casa: buon cross di Pollini, troppo alto però per Moro che non ci arriva di testa.

12' - Occasione per la Lazio! Gran giocata di Raul Moro, Crespi in arrivo non arriva di un soffio sul passaggio del compagno.

8' - Ritmi non altissimi in questi primi minuti. Lazio comunque più propositiva rispetto ad un Brescia attendista.

3' - Primo corner per gli ospiti: cross in area, Moretti in uscita viene atterrato e si prende il fallo.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti ai play off del campionato di Primavera 2: oggi i biancocelesti, arrivati quarti nel girone B affronteranno il Brescia (terzo del girone A) per la gara d’andata valida per i quarti di finale. Per centrare l’obiettivo Primavera 1 il cammino non sarà semplice e per questo mister Alessandro Calori avrà bisogno di tutti i suoi elementi migliori: torneranno quindi Santovito, Ruggeri e il goleador Crespi, assenti nell’ultima sfida giocata contro il Pisa per squalifica. A disposizione dell’allenatore ci sarà anche Coulibaly, recuperato dopo qualche acciacco, ma la novità assoluta riguarda l’attacco. Il grande ritorno in Under 19 è quello di Raul Moro che, ormai pedina fissa della prima squadra, cercherà di dare una mano ai capitolini per tornare nel palcoscenico delle grandi Primavere. Assenti ancora Floriani Mussolini, De Santis, Migliorati, Marinacci e Castigliani.