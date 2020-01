PRIMAVERA - Lazio, in prova il classe 2001 Rama: Menichini lo valuta

Tare al lavoro per rinforzare la Lazio Primavera. Dopo l'arrivo di Marino si valuta un altro innesto a centrocampo. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, in questi giorni insieme alla rosa di Menichini è stato aggregato al gruppo anche Astrit Rama, calciatore albanese di proprietà del Pas Perveza. Classe 2001, cresciuto nelle giovanili dell'Olympiakos e dell'AEK Atene. Il ragazzo é in prova e verrà valutato direttamente da Menichini e il suo staff. Oggi ha svolto le visite mediche presso la clinica Paideia: sono ore di riflessione per decidere se potrà o meno vestire la maglia biancoceleste.

Pubblicato alle 7:00