PRIMAVERA - Lazio, le visite mediche prima del ritiro: in squadra anche il figlio di...

In Paideia tocca ora ai ragazzi della Primavera. Parte della squadra di Stefano Sanderra si è ritrovata ieri nella clinica romana per sostenere le visite mediche supervisionate dal responsabile sanitario dell'Under 19 Fabio Quintarelli: presenti Morsa, Martinelli, Bedini, Abtneh, Quaresima, Schettini, Cannavaro (figlio di Fabio Cannavaro), Marafini, Giordano Rossi, Mancini, Legnante, Andrea Rossi, Bigonzoni e Tredicini. Questa mattina i test medici saranno invece svolti dai professionisti Magro, Milani, Del Mastro, Dutu, Napolitani, Troise, Giubrone, Crespi, Castigliani e Kane. Fabio Ruggeri è tornato nella giornata di ieri a Formello dopo i giorni trascorsi agli ordini di Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore: il difensore è alle prese con un problema al ginocchio. La squadra si ritroverà nel quartier generale biancoceleste nella giornata di giovedì per il pranzo di squadra e poi partirà per il ritiro alla volta di Roccaporena, frazione di Cascia. Il primo allenamento è fissato già per giovedì pomeriggio.