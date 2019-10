PRIMAVERA - Lazio, Menichini: “Non meritavamo di uscire. Mi tengo la prestazione”

Lazio fuori dalla Coppa Italia, la Primavera perde contro il Napoli per 2-1 nonostante una buona prestazione. Ai microfoni di Lazio Style Channel, mister Menichini ha commentato: “Ci sono molti rimpianti, i ragazzi hanno giocato bene. Peccato per il primo rigore, dubbio, il secondo netto. Abbiamo giocato e riaperto la partita, nella ripresa non siamo riusciti a centrare il pareggio. Siamo dispiaciuti per l’uscita di questa competizione. Ora miglioriamo in fretta.Le indicazioni arrivate sono positive. Ottimo spirito di squadra anche sotto il 2-0. Abbiamo ragionato e cercato di far girare la palla. In alcune conclusioni siamo stati un po’ sfortunati. In campionato tutte battaglie, ci aspettano partite difficili con squadre attrezzate. Con questo spirito e voglia di soffrire faremo bene. Oggi, anche chi è subentrato, ha dato tutto. Dobbiamo migliorare alcune cose come l’ultimo passaggio, i movimenti. Nonostante tutto oggi abbiamo creato tanto. In campo si sono visti due ragazzi che venivano dagli Allievi e tanti giovani alle prime partite".