PRIMAVERA - Lazio, niente girone di Youth League: si parte a marzo con nuovo format

Niente gironi in stile Champions League, ma, almeno per quest'anno, la Youth League avrà un format diverso. La Lazio Primavera, che avrebbe dovuto affrontare in un ipotetico girone Zenit, Borussia Dortmund e Club Brugge, così come la prima squadra, parteciperà a una competizione ad eliminazione diretta che partirà dai trentaduesimi di finale. Ecco il comunicato Uefa: "Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un nuovo format per la UEFA Youth League 2020/21 a causa delle difficoltà esistenti nell'organizzazione della competizione e della reticenza dei calciatori minorenni a viaggiare nel contesto attuale. La competizione sarà caratterizzata da un format a eliminazione diretta che partirà dai trentaduesimi di finale. Il torneo inizierà a marzo 2021 con gli ultimi dettagli che verranno approvati dal Comitato Esecutivo UEFA a tempo debito".