PRIMAVERA - Lazio, Raul Moro rassicura: "Per fortuna niente di serio"

Sorride la Lazio Primavera, che torna a vincere un derby di categoria dopo quattro anni e mezzo. Ci è riuscito Leonardo Menichini, anche grazie a Raul Moro, che ha fatto partire l'azione del vantaggio biancoceleste. In quella circostanza però l'ex canterano del Barcellona si è infortunato a causa di uno scontro con il portiere avversario. Costretto a uscire dal campo, in serata l'attaccante spagnolo ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Grazie a Dio non era niente di serio. Molto felice di giocare i miei primi minuti e per la grande vittoria nel derby. Ora è il momento di lavorare sodo per tornare il prima possibile. Bravi ragazzi!". Il gioiellino della Lazio ha utilizzato il proprio account Instagram per complimentarsi con i propri compagni. È l'inizio di un nuovo campionato per la Primavera di Menichini.