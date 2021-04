PRIMAVERA - Lazio - Sassuolo, ora servono punti salvezza: l'anteprima del match

Dopo la conquista della finale di Tim Cup a metà settimana, la Lazio Primavera si rituffa nuovamente nel campionato. Se il percorso in Coppa dei ragazzi di Menichini è stato fin qui perfetto, lo stesso non può dirsi per quest'ultimo. I biancocelesti infatti, che hanno dovuto saltare l'ultimo impegno contro il Bologna, sono ancora al terzultimo posto in classifica, a ben sette lunghezze dalla salvezza (senza passare dai play-out). Per rialzare la testa rimangono ancora 13 partite, i segnali arrivati nelle ultime uscite sono sicuramente incoraggianti e con un Raul Moro in questa condizione imprendibile per tutti, pensare a una rimonta sulle contendenti non è di certo impossibile. Diversi gli assenti, a partire da Furlanetto, passando per Pino, Nasri, Cerbara, Nimmermeer. Per questo Menichini contro il Sassuolo (quinta forza del campionato) sembra intenzionato a confermare lo stesso undici che ha eliminato il Verona in Coppa Italia. Unico ballottaggio aperto quello sulla fascia destra, dove Novella spera in una maglia da titolare al posto di Floriani Mussolini.

19° turno del campionato Primavera 1 TIM

Domenica 18 aprile 2021, ore 15.00, Stadio Mirko Fersini (Formello)

Lazio - Sassuolo

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-1-2): G. Pereira; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Shehu; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Floriani Mussolini, Adeagbo, Pica, T. Marino, Campagna, Cesaroni, Tare. All.: Menichini.

SASSUOLO (3-5-2) - Vitale; Piccinini, Arabat, Flamingo; Paz, Marginean, Mercati, Artioli, Saccani; Mattioli, Samele. A disp.: Zacchi, Ranem, Uni, Manarelli, Pinelli, Casolari, Aucelli, Cannavaro, Florentine, Manara, Repa, Ripamonti. All.: Emiliano Bigica.

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo)

Assistenti: Giulio Basile e Giuseppe Di Giacinto