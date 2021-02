PRIMAVERA - Lazio, scontro salvezza al Cagliari: Djavan Anderson non incide

Le assenze pesano e si fanno sentire. Djavan Anderson non incide, Armini è protagonista di una buona prova ma non basta per fare risultato nello scontro salvezza contro il Cagliari. Al Fersini i sardi passano per 2-1, complice le due autoreti di Czyz e Pica. A poco serve la rete del momentaneo pari siglata da Cerbara. Una Lazio confusionaria quella scesa in campo quest'oggi, senza Franco, Adeagbo, Novella, Marino, Raul Moro e Nimmermeer. La difesa rischia tanto e si tiene in piedi grazie a Furlanetto, la manovra offensiva invece è lenta e prevedibile, senza guizzi. La classifica si fa sempre più complicata, con i biancocelesti che con una partita in più rispetto alle altre, sono soli in penultima posizione.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 12ª giornata

Lazio - Cagliari 1-2 (7' aut. Czyz, 13' Cerbara, 45'+1 aut. Pica)

Venerdì 26 febbraio 2021, 12:00

Campo Mirko Fersini, Formello

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Pica (90' Migliorati), Ndrecka; D. Anderson, Bertini, Czyz; Shehu (64' Nasri); Tare, Cerbara. A disp.: Pereira, Peruzzi, Zaghini, T. Marino, Ferrante, Campagna. All.: Leonardo Menichini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Ciocci; Boccia, Cusumano, Carboni, Michelotti; Conti, Kourfalidis; Desogus, Delpupo, Tramoni; Contini. A disp.: D'Aniello, Iovu, Piga, Zallu, Sulis, Kouda, Schirru, Cavuoti, Luvumbo, Sangowski, Guadagnoli. All.: Alessandro Agostini.

Arbitro: Luca Angelucci (sez. Foligno)

Ass.: Trasciatti – Melchiorre

Ammoniti: Shehu, Nasri (L), Kourfalidis, Kouda (C)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

94' - Non c'è più tempo, la Lazio esce sconfitta dalla sfida col Cagliari.

92' - Ci prova Guerini direttamente da punizione. Pallone respinto con i pugni da Ciocci.

90' - quattro di recupero per le speranze della Lazio.

90' - Ultimo cambio per la Lazio. Dentro Migliorati e fuori Pica.

88' - Ci prova a giro Luvumbo dal limite dell'area, il pallone si impenna e diventa buona per Kouda. Il tiro al volo sembra diretto nell'angolino ma Furlanetto salva con un intervento miracoloso.

87' - Fuori Desogus e dentro Cavuoti nel Cagliari.

85' - Bella azione manovrata della Lazio. Cesaroni libera al cross Armini. Il pallone attraversa tutta l'area e finisce sui piedi di Guerini che però spara altissimo.

83' - Giallo anche per Kouda, in ritardo su Ndrecka.

82' - Ingenuità di Nasri che perde il pallone sull'attacco di Kouda, il francese lo ferma trattenendolo per la maglia. Giallo per lui.

79' - Lazio a un passo dal pareggio. Punizione battuta bassa da Guerini, Ciocci rimane immobile, il pallone termina a pochi centimetri dal palo.

77' - Cambia la Lazio: fuori Djavan Anderson e Czyz per Cesaroni e Guerini.

74' - Menichini incita i suoi e alza Djavan Anderson sulla linea degli attaccanti. La Lazio prova in tutti i modi a riprendere la gara.

72' - Fuori Delpupo e Conti, dentro Kouda e Schirru nel Cagliari.

64' - Kais Nasri prende il posto di Shehu.

59' - Bruno Conti calcia dal limite una punizione forte e tesa verso la porta. Furlanetto in tuffo con un intervento plastico respinge.

56' - Giallo per Kourfalidis.

54' - Doppio cambio nel Cagliari: Zallu per Cusumano e Luvumbo per Tramoni.

52' - Gran traiettoria su corner disegnato da Shehu. Armini interviene di testa a botta sicura, ma Tramoni si immola respingendo la conclusione.

50' - Lazio confusionaria, rischia tanto in difesa. Il Cagliari sfiora la rete in un paio di occasioni.

46' - Si riparte.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Termina la prima frazione.

45'+1 - Torna in vantaggio il Cagliari. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Desogus punta Armini lo supera e mette al centro. Il cross basso finisce su Pica, che non riesce a spazzare ma fa capitolare il pallone in rete.

45' - Angelucci concede un minuto di recupero.

43' - Tiro-cross di Mussolini dopo una buona azione manovrata della Lazio, il pallone termina sull'esterno della rete.

38' - A terra Kourfalidis, intervento dello staff medico dopo l'intervento di Armini.

34' - Buona azione della Lazio cominciata da bertini e conclusa da Shehu, Ciocci si tuffa e respinge in corner.

33' - Ci prova Contini con un tiro a giro dal limite, pallone di poco alto sopra la traversa.

32' - Primo giallo della gara: ammonito Shehu, che interviene in netto ritardo a centrocampo.

30' - Cross tagliato di Armini per Tare, che manca l'appuntamento col pallone di testa, arrivando con un attimo di ritardo.

28' - Cagliari sempre in pressione quando è la Lazio a cominciare la manovra. I biancocelesti in difficoltà sul pressing sardo.

23' - Corner per il Cagliari, pallone sporco che rimane in area, dopo un batti e ribatti il pallone termina sul palo. Sardi pericolosissimi sui calci da fermo.

18' - Iniziativa di Floriani Mussolini, che si presenta al limite e calcia. Tiro troppo debole che però sfiora il palo alla destra di Ciocci.

13' - GOOOOOOOOLLL!! La pareggia subito la Lazio. Cross dentro di Czyz, sponda di Tare che libera Cerbara e conclusione dritta sotto l'incrocio.

10' - Lazio che prova a reagire, la discesa di Cerbara viene però bloccata da Michelotti.

7' - Cagliari in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Furlanetto non riesce ad intervenire, Czyz è sfortunato nell'intervento e fa capitolare il pallone in rete.

5' - Prima fase di studio della gara, match comunque a ritmi alti fin dall'inizio.

1' - Partiti, è cominciato il match fra Lazio e Cagliari

PRIMO TEMPO - Armini e Djavan Anderson per far fronte alle assenze pesanti di Franco, Adeagbo, Raul Moro, Nimmermeer, Novella e Andrea Marino. La Lazio Primavera si appresta a sfidare il Cagliari nello scontro salvezza. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta della sfida.