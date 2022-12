PRIMAVERA - Lazio, sei diventata bellissima! È poker alla Ternana

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Altro giro, altra vittoria e finalmente la Lazio torna a volare. A sbloccare il risultato ci pensa il solito Valerio Crespi al 22’ che fa tutto da solo e trova una rete importantissima. Come una sentenza, il gol dell’ex non si fa attendere: dieci minuti dopo quello del laziale arriva anche il timbro di Mirco Ferrante. La squadra di Sanderra non si fa intimorire: il gioco si ferma per diversi minuti per un colpo al viso subìto da un ternano, ma al 45’ Crespi si regala la doppietta con un perfetto calcio di rigore. Nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi, qualche occasione per gli umbri ma la Lazio è brava a tenersi stretta il vantaggio: calare il tris è sul finale Colistra con un letale colpo di testa. C’è anche spazio per il poker firmato Giordano Rossi nei minuti di recupero. Nella prossima giornata i biancocelesti se la vedranno con la Viterbese in terra nemica.

Campionato Primavera 2 | 11ª giornata, girone B

Sabato 3 dicembre 2022, ore 14:30

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-4-2): Morsa; Floriani Mussolini, Petta, Dutu, Bedini; Di Tommaso, Colistra (89'Jurczak), Bertini, Sana Fernandes (77'. G Rossi); Crespi, Brasili (56' Troise). A disp.: Martinelli, Renzetti, Cannatelli, Napolitano, Bigonzoni, A. Rossi, Milani. All.: Stefano Sanderra.

TERNANA (4-2-3-1): Morlupo; Ciucci, Picchiantano, Bonugli, Koffi (85' Nischwitz); Ferrante, Nunzi; Marcelli, Salerno (43' Montecolle) (85' Flaiani), Monesi (56' Manucci); Bustos Cordoba. A disp.: Antonini, Cipi, Schettini, Manni, Megaro. All.: Marco Onesti.

Arbitro: Gabriele Sacchi (sez. di Mantova)

Assistenti: Sbardella - Pandolfo

Ammoniti: Floriani Mussolini, Bedini, Di Tommaso (L) Bustos, Ferrante, Bonugli (T)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - QUARTO GOL LAZIOOOOOO! Giordano Rossi cala il poker: controllo e piazzato che beffa Morlupo.

90' - 4 minuti di recupero.

89' - Ultimi cambi per Sanderra: Jurczak si prende il posto di Colistra. Fuori anch Crespi.

87' - GOOOOLLLLLL LAZIOOOOOOO! Passaggio perfetto di Floriani Mussolini, Colistra anticipa tutti e di testa cala il tris.

85' - Ammonito Bonugli e punizione per la Lazio: alla battuta va il solito Bertini, cerca il colpo di testa di Crespi ma Morlupo blocca.

85' - Ultimi cambi per Onesti: dentro Flaiani e Nischwitz, fuori Montecolle e Koffi.

82' - Lazio che ora cerca di difendere il risultato in ogni modo.

78' - Qualche scintilla tra Dutu e Bustos.

77' - Nuove sostituzioni: entra Giordano Rossi al posto di Sana Fernandes.

76' - Giallo a Di Tommaso.

74' - Ritmi decisamente più bassi rispetto al primo tempo. Qualche guizzo della Ternana che cerca di agguantare almeno il pareggio.

70' - Fioccano gialli: stavolta è Bedini a prendersi il cartellino.

67' - Giallo per Ferrante. Onesti furioso in panchina verso i suoi giocatori.

65' - Corner per la Lazio: alla battuta va Bertini, pallone che freccia sul secondo palo, Dutu tenta il colpo di testa ma la presta è facile per Morlupo.

63' - Ammonito anche Bustos per fallo molto simile a quello commesso poco prima dal laziale.

61' - Giallo per Floriani Mussolini.

56' - Primo cambio per Sanderra: Troise entra, fuori Brasili. Cambia anche la Ternana: Monesi lascia il posto a Manucci.

52' - Qualche errore di troppo dei biancocelesti. Umbri che sono ripartiti con determinazione in questo secondo tempo.

48' - Ancora Mirco Ferrante fa tremare la Lazio con un piazzato dalla distanza che si stampa sulla traversa.

46' - Ternana subito pericolosa con Montecolle. Ancora brividi per i biancocelesti.

46' - Si rinizia con gli stessi 11 con cui si era concluso il primo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3' - Monesi prova un piazzato che finisce poco fuori. Brividi per i biancocelesti.

45' - 3 minuti di recupero concessi.

45' - RADDOPPIO LAZIOOOOOO! Dagli 11 metri va Crespi che si regala la doppietta!

44' - Calcio di rigore per la Lazio. Crespi cerca un filtrante per Brasili che viene sgambettato da un avversario.

43' - Salerno non ce la fa, cambio forzato per la Ternana: dentro Montecolle.

41' - Buon piazzato di Sana Fernandes che tira però troppo centrale e poco potente. Presa facile per Morlupo.

39' - Il gioco è ripreso. Ternana ancora in 10 uomini.

37' - Gioco ancora fermo per soccorrere il calciatore della Ternana. Ci sarà un lungo recupero.

33' - A terra Salerno che si copre il viso insanguinato. Qualche scintilla in campo.

32' - Gol della Ternana. Ferrante sigla il gol dell'ex che su una seconda palla non sbaglia. Lazio che protesta per un presunto fallo su Bertini.

30' - Occasione divorata da Sana Fernandes che smarca il portiere, Koffi salva tutto sulla linea di porta.

27' - Lazio galvanizzata dal vantaggio: Crespi cerca anche azioni personali un po' troppo pretenziose.

22' - GOOOOOOOOOLLLLL LAZIOOOOOOOOO! Bellissima giocata a centrocampo di Crespi, si allarga, punta l'avversario, lo salta, si accentra e trova l'angolino dove Morlupo non può arrivare.

15' - Punizione da posizione interessante per i biancocelesti guadagnata da Sana Fernandes: alla battuta va Bertini, lo schema riesce, Crespi riesce a smarcarsi ma sfortunatamente il pallone scheggia la traversa.

13' - Terzo corner per i rossoverdi: di nuovo Ferrante, Dutu allontana di testa, raccoglie Bustos che tenta il tiro senza impaurire la squadra di Sanderra.

10' - Nuovo corner per la Ternana, Colistra aveva perso un brutto pallone in uscita: alla battuta va sempre Ferrante, Ciucci cerca di gestire, la Lazio allontana il pallone ma lo riperde. Biancocelesti un po' imprecisi.

6' - Corner per la Ternana: cross sul secondo palo, colpo di testa di Bonugli, bravo Morsa a non farsi sorprendere sulla seconda palla colpita da Koffi. Occasionissima per gli ospiti.

5' - Squadre già aggressive in questi primi minuti

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Ternana, gara valida per l'11a giornata del campionato di Primavera 2. I biancocelesti hanno ripreso a volare dopo la vittoria in casa del Pescara per 0-2: la squadra di Sanderra è ora all'ottavo posto in classifica al pari con l'Ascoli a 16 punti. La Ternana invece è attualmente l'ultima della classe a 7 punti. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime della frana a Ischia.