PRIMAVERA - Siviglia verso l'addio al Lecce. La Lazio ci pensa

L'ottima stagione sulla panchina della Primavera del Lecce, rischia di essere la prima e l'ultima come tecnico dei giallorossi per Sebastiano Siviglia. L'ex giocatore della Lazio (per la quale ha anche allenato dal 2012 al 2016 nei vari livelli delle giovanili biancocelesti) sembra pronto all'addio al Salento, terra nella quale era tornato la scorsa estate dopo l'esperienza da calciatore. Il quarto posto ottenuto in Primavera 2 con tanto di play-off – ed eliminazione in semifinale contro la Lazio – ha attirato sull'ex difensore numerose attenzioni, e da Lecce si mormora che Siviglia sarebbe già pronto ai saluti. Secondo pianetalecce.it, per lui non è escluso un secondo ritorno nella Capitale: proprio i biancocelesti, infatti, non hanno ancora chiarito i dubbi sul futuro di Bonacina che al momento pare tutt'altro che confermato. Nel caso in cui la Lazio non dovesse rinnovare il rapporto con il proprio allenatore della Primavera, Siviglia potrebbe essere uno dei principali candidati a prenderne il posto.

