PRIMAVERA - Trionfo Lazio! Cerbara giustizia la SPAL: biancocelesti promossi in Primavera 1

Obiettivo raggiunto! La Lazio vince i play-off battendo la Spal per 2-1 al Fersini e conquista la promozione in Primavera 1, raggiungendo le già qualificate Pescara e Bologna. I biancocelesti vincono non senza soffrire. Dieci minuti scoppiettanti nella prima frazione: all’iniziale vantaggio di Scaffidi, arrivato dopo una buona incursione di Falbo, risponde subito la SPAL con Babbi, con un gol fotocopia a quello dei capitolini. Gli estensi sono veloci in contropiede, la Lazio invece gestisce il possesso palla alla ricerca di un varco. Gli uomini di Cottafava sfiorano il vantaggio con Spina, che si presenta davanti ad Alia inserendosi con i tempi giusti, ma poi si fa ipnotizzare calciando a lato. Nel finale di primo tempo invece meglio la Lazio, che sfiora il gol prima con un tiro a botta sicura nell’area piccola di Mohamed, poi con un colpo di testa di Capanni e infine con un’incursione di Falbo.



SECONDO TEMPO – Poche emozioni per almeno 40 minuti di gioco. Le due squadre non si scoprono, la posta in gioco è alta e nessuna vuole rischiare. Solo un episodio può sbloccare una gara così chiusa e spezzettata da molti falli. L’azione chiave arriva all’85esimo. Punizione battuta dal solito Falbo colpo di testa di Capanni respinto dal portiere della Spal e ribattuta vincente di Cerbara, che fa esplodere il Fersini e l’entusiasmo dei 500 tifosi presenti oggi a Formello. Tutta la panchina corre ad abbracciare l’attaccante, che dopo aver giustiziato il Lecce in semifinale, è ancora decisivo subentrando dalla panchina. È lui il protagonista indiscusso di questi play-off. Il triplice fischio è una liberazione per tutti che dà il via alla festa biancoceleste, alla quale prende parte anche il presidente Lotito. Dopo un anno sofferto di Primavera 2, i biancocelesti tornano subito dove gli compete.

Pubblicato il 18/05 alle 17:00