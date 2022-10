Primavera, tutto pronto per il big match contro il Benevento: quando e dove seguirlo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo i tre punti conquistati in campionato contro la Reggina per 0-2 lo scorso sabato e la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia con la vittoria di ieri contro il Cosenza, i ragazzi di Sanderra saranno impegnati nello scontro diretto contro il Benevento per la 6a giornata del campionato di Primavera 2. Come confermato dal una nota pubblicata sul sito ufficiale biancoceleste, il fischio d'inizio della gara è in programma sabato 22 ottobre alle ore 14:30. Il confronto avrà luogo al Centro Sportivo Nicola Ferrucci di Campagnano di Roma. Sarà possibile seguire il match attraverso la nostra diretta scritta e in tv solo su Lazio Style Channel al canale 233 di Sky.