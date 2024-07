AURONZO GIORNO 1 - Lazio, primo allenamento: possesso, partitella e giri di campo

Pubblicato l'11/07

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:29: Con questa serie di corsa si chiude l'allenamento. Si fermano Romagnoli, Pellegrini e Noslin a firmare autografi e a fare foto a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 19:25: Si riparte con i giri di campo dopo qualche minuto.

AGGIORNAMENTO ORE 19:22: Altro stop: i giocatori bevono e recuperano.

AGGIORNAMENTO ORE 19:18: Qualche minuto di recupero e si torna di nuovo a correre.

AGGIORNAMENTO ORE 19:15: Si chiude la sceonda tranche di corsa.

AGGIORNAMENTO ORE 19:10: Termina anche la corsa intorno al campo dello Zandegiacomo. I giocatori si fermano in panchina a recuperare. Dopo un paio di minuti si riparte.

AGGIORNAMENTO ORE 19:02: Baroni richiama la squadra: si spostano tutti a fondo campo per fare dei giri di campo a gruppi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:58: Triplice fischio di Baroni che ferma la partitella. I giocatori si avvicinano a bordocampo per bere e per cambiarsi le scarpe.

AGGIORNAMENTO ORE 18:52: Raddoppiano i celesti con il gol da fuori di Cataldi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:48: Finisce il primo tempo della partitella. Milani subentra al posto di Fares. Si riprende a tocchi liberi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45: Il primo gol del ritiro, in partitella, è di Gustav Isaksen. Grande mancino del danese che ha bucato Mandas in diagonale.

AGGIORNAMENTO ORE 18:40: Terminata la fase di allenamento, i giocatori si fermano a dissetarsi e posizionano la porta a metà campo. Squadra divisa in due tra rossi e celesti: inizia la partitella a campo ridotto. Si gioca a tre tocchi.

Celesti: Marusic, Casale, Kamenovic, Fares; Guendouzi, Cataldi; Cancellieri, Basic, Isaksen; Noslin.

Rossi: Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Akpa Akpro, Rovella; Pedro, Vecino, Sanà Fernandes; Castellanos.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25: Posizionate sei sagome in mezzo al campo. Partono tre calciatori, la palla passa sulla fascia e si va al cross in mezzo da entrambi i lati per arrivare al tiro in porta. Tra i pali si alternano da una parte Provedel e Furlanetto, dall'altra Mandas e Renzetti.

AGGIORNAMENTO ORE 18:21: Termina la sessione di possesso palla. Lo staff prepara il campo e i giocatori si fermano a bere.

AGGIORNAMENTO ORE 18:12: Baroni ferma il gioco e parla con la squadra. Dopo di che si riprende a giocare.

AGGIORNAMENTO ORE 18:03: Prosegue il possesso palla, che questa volta impegna anche i portieri e due porticine ai loro lati a cui segnare. Da una parte c'è Mandas, dall'altra Provedel.

Rossi: Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini, Akpa Akpro, Rovella; Pedro, Vecino, Saná Fernandes; Castellanos.

Celesti: Provedel; Marusic, Casale, Kamenovic, Milani; Guendouzi, Cataldi; Isaksen, Basic, Cancellieri; Noslin.

Jolly: Fares.

AGGIORNAMENTO ORE 17:52: Inizia l'allenamento: la squadra è stata divisa in due gruppi (con jolly) per un possesso palla a campo ridotto. Per i portieri il classico riscaldamento. Mancano Gila (palestra), André Anderson e Tchaouna (palestra), fermato ieri da un attacco influenzale.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45: Entra in campo la squadra. Tra portieri e giocatori di movimento, si preparano tutti a iniziare l'allenamento. Acclamato Baroni, Noslin firma autografi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:37: Si riempiono gli spalti dello Zandegiacomo: si attende solo l'ingresso della Lazio per la sessione pomeridiana.

AGGIORNAMENTO ORE 17:27: Il nuovo allenatore della Lazio Marco Baroni è il primo a mettere piede sul prato dello Zandegiacomo. Aspetta l'arrivo della squadra a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:20: Lo staff di Baroni ha preparato il campo per il primo allenamento del ritiro. A breve la squadra farà il suo ingresso allo Zandegiacomo.

Inizia il diciassettesimo ritiro consecutivo della Lazio ad Auronzo di Cadore. È il primo agli ordini del nuovo tecnico Marco Baroni, che a partire dalle 17:30 guiderà l'allenamento sul campo dello Zandegiacomo. Occhi puntati sui nuovi acquisti Noslin e Tchaouna, in attesa dell'arrivo di Dele-Bashiru.