FORMELLO - Lazio, adesso il meritato riposo: la ripresa fissata per il 31 dicembre

FORMELLO - Otto giorni di riposo. La Lazio tornerà stanotte a Roma e si ritroverà a Formello il 31 dicembre per la ripresa degli allenamenti. Si comincerà a preparare la trasferta di Brescia, in programma il 5 gennaio (lunch match delle ore 12.30). Non ci saranno Luis Alberto e Leiva, squalificati. Si penserà alla 18esima di campionato da Capodanno in poi. Ora le meritate vacanze, con tanti calciatori partiti direttamente da Riyad senza ripassare per la Capitale. Anche Simone Inzaghi non farà ritorno in Italia: si godrà all'estero il trionfo in Supercoppa.