FORMELLO - Lazio, arrivederci alla prossima stagione: senza tutti gli addii...

FORMELLO - Campionato finito, spina staccata. Arrivederci alla prossima stagione senza tanti protagonisti degli ultimi anni. L'appuntamento a Formello è fissato per i primi di luglio, saranno i giorni delle visite mediche di rito, precederanno la partenza per Auronzo di Cadore, per la 15esima volta di fila luogo del ritiro biancoceleste. La rosa subirà modifiche sostonziali, saluteranno i calciatori in scadenza di contratto (Strakosha, Luzi Felipe e Leiva), il resto lo farà il calciomercato. Le vacanze, naturalmente, serviranno a smaltire gli acciacchi dell'ultimo periodo, in primis quelli di Immobile, stoppato nelle ultime due giornate dall'infortunio alla caviglia destra.