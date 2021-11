FORMELLO - Lazio, avanti con la tattica: Radu prova da terzino

FORMELLO - Un altro allenamento alle spalle, tra domani e giovedì entrerà nel vivo la preparazione alla sfida con la Juventus. Anche la seduta odierna è senza i nazionali, rientreranno nelle prossime ore, sul campo al momento si è rivisto soltanto Cataldi - appena tornato dalla convocazione del ct Mancini - per un lavoro di corsa differenziata. Le prove tattiche proseguono tra le assenze legate agli infortuni e i ragazzi promossi dalla Primavera (Floriani Mussolini, Pollini, Bertini e Coulibaly). Immobile è ai box, quasi impossibile possa recuperare in tempo per sabato, ma con uno generoso come lui sempre meglio lasciare uno spiraglio aperto. Al momento sta faticando in palestra e in piscina per recuperare il prima possibile dall’infortunio al polpaccio, sarà valutato giorno dopo giorno. I tempi sono stretti pure per Lazzari, come Ciro alle prese con un problema al polpaccio. Aveva riportato una lesione di basso-medio grado a Marsiglia, nel suo caso le possibilità che torni in tempo per la sfida ai bianconeri sono più alte.

OPZIONI. Un forfait che accentua le difficoltà difensive: Marusic è risultato positivo al Covid prima di Montenegro-Olanda, soltanto una falsa positività gli permetterebbe di rispondere presente con la Juve. Al momento le opzioni sono Radu a sinistra o Patric a destra con Hysaj pronto a spostarsi a seconda della scelta del tecnico. Oggi il romeno si è mosso sulla fascia mancina, mentre lo spagnolo è rimasto al centro. Il recupero di Lazzari risolverebbe il dubbio: l'ottimismo sul suo conto è aumentato nelle ultime ore. Davanti continuano i test di Pedro e Felipe Anderson come punte centrali delle due formazioni schierate.

Pubblicato il 16/11