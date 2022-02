FORMELLO - Lazio, Cataldi si riprende la regia. Chance Basic, davanti out Immobile

FORMELLO - Sarri con pochi dubbi di formazione. Le indecisioni sui ballottaggi, purtroppo, sono state spazzate via dalle numerose assenze: Leiva e Luis Alberto sono squalificati, Immobile è out per influenza (sospetto covid, sarebbe la seconda volta nel giro di due mesi), in difesa sono infortunati Acerbi e Lazzari, entrambi ai box per problemi al flessore. L'ex Spal ne avrà per circa 40 giorni, il centrale non verrà rischiato e proverà a rimettersi a disposizione giovedì prossimo per il ritorno con il Porto. Le scelte, stavolta, sono quasi obbligate. Davanti di nuovo Felipe Anderson nella versione falso nueve con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. In panchina Cabral e i due baby Moro e Romero da poter impiegare a gara in corso. Sulla mediana, insieme a Milinkovic, si rivedranno Cataldi e Basic. Le alternative sono André Anderson e Akpa Akpro, non ancora in perfette condizioni per la polmonite causata dal covid a gennaio.

PREPARAZIONE. Qualche dubbio persiste in difesa nonostante i forfait di Lazzari e Acerbi. Marusic e Luiz Felipe sono sicuri del posto (a meno di colpi di scena), le altre due maglie se le contendono Hysaj, Patric e Radu. Contro l'Udinese potrebbe rivedersi dal primo minuto l'albanese sulla fascia destra. Lo spagnolo invece è in vantaggio sulla candidatura del romeno in mezzo. Tra i convocati i Primavera Floriani Mussolini e Furlanetto, aggregati già dalla trasferta europea di giovedì in Portogallo.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Reina, Furlanetto, Radu, Kamenovic, Floriani Mussolini, A. Anderson, Akpa Akpro, Moro, Romero, Cabral. All.: Sarri.

Pubblicato il 19/02