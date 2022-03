FORMELLO - Lazio, colloquio tra Sarri e Tare. Cataldi e Radu gestiti

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Colloquio a inizio seduta, mister Sarri e il ds Tare hanno parlato in campo per circa un quarto d’ora durante le prime fasi dell’allenamento pomeridiano. Il tecnico, la fase di riscaldamento e le esercitazioni incentrate sul lavoro di forza, le ha seguite da lontano mentre si confrontava con il direttore sportivo biancoceleste. Una chiacchierata prolungata per analizzare il momento della stagione e il percorso da intraprendere in futuro. Intanto la rosa era impegnata tra balzi e scatti nella seconda sgambata settimanale. Che è anche la penultima, visto che ce n’è un’altra in programma domani mattina prima del weekend libero concesso. Da lunedì scatterà la preparazione per la sfida con il Sassuolo. In infermeria c’è Radu, alle prese con la fascite plantare. Proverà il recupero tra qualche giorno, non gli era riuscito prima del derby per il forte dolore al tallone. Gestito Cataldi, già ieri risparmiato per la partitella conclusiva a spazi ridotti. Il gruppo è ristretto per via dell’assenza degli 11 nazionali convocati.

