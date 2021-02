FORMELLO - Lazio, Correa-Immobile per il riscatto. Patric confermato

FORMELLO - Marusic resta esterno, dietro è Acerbi a spostarsi lasciando a Hoedt il posto al centro della linea a tre. Le prove anti-Bologna svelano le intenzioni di Inzaghi: il montenegrino si muoverà come quinto di sinistra, dalla parte opposta ci sarà Lazzari, in mezzo il solito terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Escalante è squalificato. Anche in attacco non cambia nulla: Correa e Immobile immuni al turnover, Caicedo e Muriqi proveranno a sfruttare il minutaggio a disposizione nella ripresa.

DIFESA. Il rebus riguardava il reparto arretrato. La spunta Patric sul centrodestra, preferito a Musacchio che andrà in panchina dopo la mezzora disputata contro il Bayern. Lo spagnolo, al contrario, viaggia verso la conferma. Al centro Hoedt, poi Acerbi nella versione più offensiva alla sua sinistra. Questa la probabile difesa a protezione di Reina. Radu prova a rientrare il prima possibile: nel pomeriggio ha svolto un lavoro di corsa differenziata in scarpa da ginnastica. Ci prova per la Juventus (6 marzo), ma il recupero per quella è complicato.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Armini, Parolo, Fares, Lulic, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.