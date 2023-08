FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Luis Alberto rimane a riposo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19.15 - Si è concluso anche la seduta pomeridiana. Luis Alberto, come già successo stamattina, è rimasto a riposo. Aveva chiuso leggermente affaticato la ripresa di ieri. Oggi il Mago, come già successo ad Auronzo il giorno successivo allo sfogo social per il contratto, non si è allenato coi compagni. Da valutare se si rimetterà a disposizione di Sarri per l'amichevole di giovedì con l'Aston Villa. Quel prolungamento, che tanto l'ha fatto infuriare durante il ritiro, non è stato ancora firmato. In gruppo, oltre allo spagnolo, non s'è visto nemmeno Hysaj, che sta proseguendo il proprio lavoro differenziato. Da Lazio-Triestina è alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille.

FORMELLO - Giornata di doppia: reparti divisi in mattinata, tornerà un gruppo unico nel pomeriggio. Seduta blanda (e breve), la prima scattata intorno alle 10.30. È rimasto a riposo Luis Alberto (gestione), ai box c’è ancora Akpa Akpa, colpito duro alla caviglia destra durante il ritiro. L’ivoriano è fermo da un paio di settimane. Conferma in gruppo per Cataldi, già ieri con i compagni: ha smaltito il risentimento muscolare accusato nell’ultima amichevole di Auronzo contro gli sloveni dell’NK Bravo. La seconda sgambata è prevista alle 18, poi domani mattina la squadra partirà per il test contro l’Aston Villa, in programma giovedì. Volo intorno alle 10, la rosa svolgerà la rifinitura in Inghilterra, da lì venerdì raggiungerà direttamente la Spagna dove domenica affronterà il Girona.

