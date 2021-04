FORMELLO - Lazio, Immobile gioca. Marusic dietro, Pereira chance da mezzala

FORMELLO - Patric entra in campo, ma non completa la seduta per il mal di schiena che l’aveva bloccato già ieri. Ecco allora che Inzaghi arretra Marusic tra i tre dietro sganciando Lulic sulla fascia sinistra. Davanti, appena tornato, Immobile affianca Correa. Pereira potrebbe ricevere una chance a centrocampo al posto di Luis Alberto, entrato sul terreno di gioco dopo i compagni per un lavoro differenziato. Panchina per Caicedo e Muriqi, altro nazionale riaggregato oggi. Queste le scelte del tecnico biancoceleste per piegare lo Spezia alla ripresa: in difesa, insieme a Marusic, ci saranno Acerbi e Radu, che toccherà quota 402 presenze con la Lazio, staccato il record man Favalli. A centrocampo Lazzari e Lulic sulle corsie esterne, in mezzo - visto le condizioni del Mago spagnolo - ci saranno Milinkovic, Leiva e Pereira.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 2/04 alle 16.45