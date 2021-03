FORMELLO - Lazio, Lazzari accelera. Immobile e Correa a riposo

FORMELLO - Domenica di lavoro a Formello, anche se Inzaghi come al solito gestisce le condizioni dei calciatori più affaticati nei primi giorni di preparazione all'impegno successivo. Stamattina sono rimasti a riposo Reina, Immobile e Correa. Non si allenato nemmeno Akpa Akpro, fuori dai convocati con il Crotone a causa di una contusione. Il tecnico biancoceleste deciderà tra domani e la rifinitura di martedì quali big risparmiare, se effettuare qualche rotazione in vista della trasferta di Udine. Il risultato dell'andata lascia poche speranze alla Lazio. La notizia positiva di giornata la porta sicuramente Lazzari: l'esterno ha accelerato in campo, per lui prima un lavoro differenziato con gli scarpini (allunghi e cambi di direzione), poi anche una porzione di seduta coi compagni. Vicino al rientro, l'ex Spal: si era fermato per un trauma elongativo al polpaccio destro contro il Bologna.

Pubblicato il 14/03