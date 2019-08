FORMELLO - Lazio, Leiva a parte col pallone. Parolo si scalda in regia

Meno due all'esordio in campionato. La Lazio scalda i motori in vista della sfida di Marassi contro la Sampdoria che inaugurerà la stagione 2019/2020. A tener banco in casa biancoceleste sono soprattutto le situazioni legate a Lucas Leiva, fermatosi per un piccolo affaticamento muscolare, e Manuel Lazzari, operatosi al terzo metacarpo della mano destra. Da entrambi arrivano notizie confortanti. L'ex Spal svolge l'intero lavoro in gruppo con una fasciatura, confermando i passi in avanti di ieri. Il centrocampista brasiliano scende in campo per la fase di riscaldamento con i compagni, ma si defila al momento delle prove tattiche, quando insieme a Caicedo si dedica a un differenziato sul campo adiacente insieme al preparatore Fonte. Entrambi lavorano col pallone, probabilmente non verranno rischiati dal primo minuto e portati in panchina domenica, ma una decisione definitiva verrà presa solo nella giornata di domani.



LE SCELTE - La possibile assenza di Leiva dal primo minuto, apre interrogativi su chi lo sostituirà in mezzo al campo. Considerando il recupero di Milinkovic, in regia potrebbe toccare a Marco Parolo, tra i più positivi durante la pre-season. Si gioca un posto con Cataldi, designato da tutti come il nuovo vice-Leiva dopo la partenza di Badelj. L'altro ballottaggio riguarda invece Lazzari e Marusic e verrà sciolto solo nella giornata di domani. Il montenegrino è tornato regolarmente in gruppo scavalcando la candidatura di Patric in caso di assenza dell'ex Spal. Pochi dubbi per quanto riguarda difesa e attacco: Vavro, Acerbi e Radu comporranno il terzetto difensivo, davanti intoccabile la coppia formata da Correa e Immobile. Aggregato al gruppo di Inzaghi anche il capitano della Primavera Nicolò Armini.



Pubblicato il 23 agosto alle ore 11:20