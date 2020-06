FORMELLO - Lazio, Leiva torna e segna. Fermi Marusic e Luiz Felipe

FORMELLO - Altro giro di tamponi, l’ennesimo a quattro giorni di distanza dall’ultimo come previsto dal protocollo per la ripartenza della Serie A. Poi in campo per la prima seduta settimanale: Simone Inzaghi ritrova la Lazio dopo la domenica di riposo, nel gruppone mancano i calciatori usciti acciaccati dal test in famiglia di sabato mattina. Luiz Felipe, Marusic e André Anderson saltano l’allenamento, svolto invece regolarmente da Immobile, uscito come il montenegrino all’intervallo dell’amichevole (undici contro undici) del weekend. Da valutare soprattutto le condizioni del difensore brasiliano che aveva interrotto la partitella a causa di un indurimento al polpaccio. Oggi ha lavorato al chiuso e poi ha assistito dalla panchina alla fase finale della sgambata. La speranza è che la difesa non perda un pezzo importante: vederlo sereno seguire il resto dei compagni da bordo campo può rappresentare un segnale positivo.

RECUPERI. Tra calciatori gestiti e nuovi infortuni da scongiurare ci sono anche due buonissime notizie: Leiva e Cataldi sono stati riaggregati e hanno completato l’allenamento dopo una settimana piena di attività differenziata. Entrambi i registi hanno partecipato al riscaldamento iniziale, alle esercitazioni di possesso palla e alla sfida conclusiva a campo ridotto. Anzi, il brasiliano ha fatto meglio siglando il 2-1 decisivo per i “verdi”. Due recuperi fondamentali in vista del rush finale di campionato. Gli occhi vanno all’infermeria: si attendono risposte da Marusic, pronosticabile a sinistra contro l'Atalanta, e dagli altri giocatori a riposo. Lukaku potrebbe tornare a disposizione nel giro di qualche giorno (deve però ritrovare la condizione atletica, stamattina ha effettuato una corsa in solitaria sul campo centrale), Lulic sta continuando il protocollo di fisioterapia, palestra e piscina.

Pubblicato il 15/06 alle ore 12.20