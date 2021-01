FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: si pensa al Parma

FORMELLO- Allenamento alle 11, domenica di scarico post-derby. La squadra, senza i titolari in campo, tornerà a Formello per un weekend senza partite. Il grosso è stato fatto di venerdì… Da domenica si comincerà a preparare la sfida di Coppa Italia con il Parma (ottavi di finale, giovedì alle 21.15). Inzaghi farà ricorso al turnover dando spazio ai calciatori meno coinvolti finora. Verranno risparmiati gli uomini più affaticati. Ai box ci sono Strakosha, Fares e Cataldi, non riusciranno a recuperare in tempo. Correa è tornato tra i convocati nel derby, ma con ogni probabilità non verrà rischiato. Verrà valutato nei prossimi giorni, non verranno corsi rischi, ha appena risolto un’elongazione al polpaccio. Pereira e Muriqi reclamano spazio in attacco, potrebbe toccare a loro. Le altre rotazioni verranno decise tra martedì e mercoledì.

pubblicato il 16/01 ore 00:30