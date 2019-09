FORMELLO - Lazio, riecco il "Mago" a centrocampo. Immobile-Correa, chance per Marusic?

FORMELLO - Il Parma davanti e l’obbligo di non sbagliare. Simone Inzaghi, per non fallire l’appuntamento di domani sera, schiererà una Lazio molto simile a quella vista nelle prime due giornate di campionato. In realtà, un solo probabile cambio rispetto al derby con la Roma: Marusic, utilizzato nel secondo tempo con la Sampdoria, potrebbe partire dall’inizio e far rifiatare Lazzari sulla destra. Per il resto riecco Luiz Felipe in difesa, Luis Alberto a centrocampo e Immobile davanti insieme a Correa, tenuto fuori dal blocco dei titolari a Ferrara e poi accoppiato a Caicedo in Europa League. In regia viaggia verso la conferma Leiva: Parolo, nelle prove tattiche, si è mosso come mezzala della formazione opposta. Si andrà avanti nel solco del 3-5-2 e della mentalità offensiva, con Luis Alberto e Milinkovic mezzali. E Lulic titolare sulla fascia mancine nonostante la prova positiva di Jony con il Cluj.

COME AL DEBUTTO. In difesa, smaltito il problema alla caviglia sinistra (rimediato nel derby e poi accentuato con il Brasile Under 23), Luiz Felipe è pronto a chiudere il reparto a tre con Acerbi e Radu. Il romeno è uno dei risparmiati dal viaggio in Romania. Nei ballottaggi è vantaggio nei confronti di Vavro e Bastos. Tra i pali Strakosha, chiamato al riscatto dopo la prestazione deludente di giovedì sera. Out dai convocati Lukaku, non ancora in condizione: il belga, nel pomeriggio, ha effettuato il riscaldamento in gruppo insieme a Jorge Silva e André Anderson prima di svolgere un lavoro differenziato. Serve pazienza per rivederlo a disposizione.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Lazzari, Parolo, Cataldi, Jony, Berisha, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 21/09 alle 18:30