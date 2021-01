FORMELLO - Lazio, riecco Leiva e Immobile. Torna Reina, Strakosha non si allena

FORMELLO - Tutti in ballo alla vigilia. Inzaghi, senza Luiz Felipe e Luis Alberto, mischia le carte durante la rifinitura. Tiene sulla corda i calciatori e rinvia a domani le vere prove anti-Sassuolo. Sicuramente torneranno nel blocco dei titolari Leiva, squalificato in Coppa Italia, e Immobile, uno dei big tenuti a riposo con il Parma. Da decifrare il partner offensivo della Scarpa d’Oro, nel pomeriggio affiancato da Muriqi. Caicedo resta comunque in vantaggio sull’ex Fenerbahce e Correa. Pereira, utilizzato nel tandem d’attacco giovedì sera, si è mosso come mezzala sinistra, da vice-Luis Alberto (out circa 15 giorni per l’operazione di appendicite).

PROVE. Il belga naturalizzato brasiliano è in ballottaggio con Akpa Akpro, nettamente favorito nei suoi confronti. Milinkovic l’altro intermedio, Lazzari e Marusic sulle fasce con Fares e Lulic in panchina. In difesa tornerà Patric a chiudere la linea a tre con Acerbi e Radu. Vavro, stamattina in campo con la Primavera, non ha svolto la seduta pomeridiana. Tra i pali riecco Reina: non ci sono dubbi sul suo impiego, Strakosha ha saltato la seduta di oggi come dopo la sfida contro la Fiorentina. La speranza è che non abbia riportato un altro problema muscolare.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Immobile, Caicedo. A disp.: Alia, Hoedt, Armini, Adeagbo, Fares, Parolo, Escalante, Pereira, Lulic, Muriqi, Correa. All.: Inzaghi.