FORMELLO - Lazio, Sarri prepara l'ultima: Romagnoli gestito in partitella

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Penultimo allenamento pre-Empoli, quindi della stagione. La rosa andrà in vacanza direttamente al triplice fischio di sabato sera. È rimasta soltanto la rifinitura di domani (ore 11) prima della trasferta al Castellani. Sarri senza Marusic, operato di ernia inguinale la settimana scorsa, ma con la possibilità di convocare Cataldi, oggi parzialmente in gruppo dopo la sorpresa di ieri mattina. Il regista non è ancora al meglio, oggi ha iniziato a parte, poi si è unito ai compagni per una porzione della sfida a spazi ridotti e per le palle inattive. Vecino resta in vantaggio per la maglia tra Milinkovic e Luis Alberto. Cataldi sta risolvendo l’infortunio al polpaccio destro, potrebbe partecipare a gara in corso oppure essere risparmiato, dipenderà dalle sensazioni tra domani e sabato. Si calcolano i rischi di un suo impiego con la Champions League già matematicamente conquistata.

SEDUTA. In attacco Felipe Anderson potrebbe ritrovare la titolarità dopo la panchina con la Cremonese. Per il brasiliano, dall’inizio o nella ripresa, sarà la 98esima presenza su 98 partite da quando è tornato a Roma. Ballottaggio aperto con Pedro e Zaccagni, c’è posto soltanto per due ai lati di Immobile. In difesa il dubbio è invece tra Lazzari e Pellegrini: Hysaj si muoverà a destra o a sinistra a seconda della decisione di Sarri. In mezzo favorita la solita coppia formata da Casale e Romagnoli, gestito nel pomeriggio durante la partitella conclusiva (sostituito dal Primavera Ruggeri).

Pubblicato il 01-06