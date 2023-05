FORMELLO - Lazio, Sarri punta tutto su Vecino. Occhio ai terzini, scelta in bilico

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un solo regista anche durante la rifinitura. Vecino è la necessità tra Milinkovic e Luis Alberto, l’uruguaiano è stato costretto al recupero veloce dall’infortunio muscolare riportato contro il Sassuolo (lesione al bicipite femorale destro). Autonomia da gestire durante la partita, in panchina ci sono soltanto Basic e Bertini. Per emergenza anche oggi nell'altra formazione c'era Patric come alternativa in regia. Cataldi ci prova per la Cremonese, Marcos Antonio non si è allenato nemmeno stamattina per il problema alla caviglia sinistra. A centrocampo le scelte sono obbligate dall’infermeria.

MARUSIC. In difesa no, sarà Sarri a scegliere i terzini. Marusic si è riunito ieri al gruppo, ha confermato la presenza, potrebbe tornare titolare dopo la panchina con il Lecce (a causa di un fastidio all'inguine). Rischia Hysaj, sperano Lazzari e Pellegrini, che però ha interrotto anzitempo l’allenamento. In attacco dovrebbe essere confermato il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Pedro scalpita, sembra comunque destinato a entrare nella ripresa.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Gila, Pellegrini, Basic, Bertini, Gonzalez, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

