FORMELLO - Lazio, Sarri recupera tutti. Ma in attacco...

FORMELLO - Un solo assente, tutti gli altri recuperati. Sarri sorride, tra questi c’è Immobile, tornato ieri pomeriggio in gruppo. Oggi ha confermato la presenza svolgendo l’intera rifinitura, al centro dell’attacco. Sensazioni positive, guiderà la Lazio alla ripartenza in campionato. Il dubbio offensivo, più che altro, è chi verrà impiegato alla sua sinistra nel tridente. Potrebbe spuntarla Pedro, in ballottaggio con Zaccagni dopo il gol segnato a Cremona e le due settimane di allenamento coi compagni. Felipe Anderson è sicuro della maglia dalla parte opposta. A centrocampo Cataldi aveva già rassicurato ieri, si muoverà in regia tra Milinkovic e probabilmente Luis Alberto. Il Mago cerca il rilancio, Vecino è tornato soltanto giovedì dagli impegni con l’Uruguay, c’è anche la candidatura di Basic da superare. Lo spagnolo sembra in leggero vantaggio.

MOSSE. Dietro out Casale, fermo per una lesione muscolare all’adduttore. Al centro della difesa la coppia Patric-Romagnoli, sulle fasce Lazzari a destra e Marusic a sinistra. L’ex Spal ha smaltito lo stiramento al flessore, dovrebbe ritrovare un posto dall’inizio a discapito di Hysaj. Tra i pali Provedel, tornato rinvigorito dalla prima convocazione con l’Italia.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Radu, Kamenovic, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Zaccagni, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

Pubblicato il 01/10