FORMELLO - Lazio, Sarri senza due titolari: prove tattiche anti-Genoa

Manca sempre meno alla sfida contro il Genoa. Sempre meno tempo per recuperare i due titolari che ormai non si allenano da giorni con il resto dei compagni. Si tratta di Luiz Felipe e Luis Alberto, entrambi assenti nella seduta mattutina programmata da Sarri. Il brasiliano naturalizzato italiano continua ad essere alle prese con il trauma distorsivo rimediato con la Nazionale, mentre lo spagnolo è stato bloccato dall'influenza. La presenza dei due diventa così a forte rischio per domenica all'ora di pranzo (fischio d'inizio ore 12.30). Non si è visto nemmeno Stefan Radu: ieri aveva svolto metà del lavoro con i compagni, oggi invece è rimasto a riposo. Dopo riscaldamento e partitelle a campo ridotto, sono scattate le prove tattiche. Domani si tornerà in campo nel pomeriggio (ore 15.30) all'antivigilia del match di campionato contro il Grifone.

