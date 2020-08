FORMELLO - Lazio, secondo giorno di lavoro: Leiva corre e anticipa i tempi

Giorno di lavoro numero due a Formello per la Lazio di Simone Inzaghi. Doppia seduta inzialmente in programma annullata, la squadra dopo i test nella mattinata all'Isokinetic, scende in campo solo nel pomeriggio intorno alle 18.30. Riscaldamento iniziale poi alcune esercitazioni tecniche, prima di un’ampia fase di possesso palla e una partitella finale a campo ridotto. Gli uomini a disposizione di Inzaghi sono gli stessi di ieri, con gli assenti che rimangono Cataldi, Adamonis, Proto, Acerbi, Patric, Escalante, Lulic, Adekanye e Correa. L’argentino è bloccato in Grecia e dovrà tornare con un volo privato in Italia nonostante l'esito del tampone negativo. L’unica novità è rappresentata dal graduale recupero di Lucas Leiva. Il brasiliano sarebbe dovuto tornare in campo nella giornata di lunedì stando ai tempi segnati sulla tabella di marcia, ma si è rivisto già oggi. Solo un differenziato per lui, seguito attentamente da Fonte a bordo campo.



PARTITELLA - Il confronto se lo aggiudicano ancora una volta i blu per 4-2. A decidere la sfida le reti del solito Immobile (doppietta), Luis Alberto e Andrè Anderson, tutti e tre già in forma smagliante. Per i gialli in rete invece Caicedo e Jony, che però non bastano. Inzaghi continua a testare Kiyine, che sarà sicuramente attentamente valutato anche ad Auronzo. Come mezzala ha fatto vedere le cose migliori, ma l'ex Salernitana è stato provato sulla fascia sinistra, dove la Lazio sta cercando alternative a Lulic.

Pubblicato il 22/08 alle 20.00