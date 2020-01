FORMELLO - Lazio, ultima seduta del 2019: Cataldi a riposo, ok Berisha

FORMELLO - L’ultima seduta del 2019, il cin cin di Capodanno è soltanto un intervallo tra un allenamento e l’altro: si tornerà a sudare nel centro sportivo già domani alle 15.30. La sgambata mattutina scatta alle 10.30 sul campo centrale, dove non si vede Danilo Cataldi, a riposo a causa del problema muscolare alla coscia riscontrato ieri pomeriggio. Da Formello rassicurano: non è in dubbio per Brescia. Un po’ di apprensione comunque esiste, visti la squalifica di Leiva e il conseguente impiego del classe 1994 in regia. Chance strameritata. La speranza è di rivederlo in gruppo già domani o al massimo giovedì. Luis Alberto è l’altro big fermato dal Giudice Sportivo (al suo posto Parolo).

SEDUTA. Nel frattempo si è riaggregato Berisha, ieri fermato da un attacco influenzale. I calciatori ai box sono Vavro (rientro per metà gennaio) e Lukaku, atteso a Roma tra qualche giorno per una nuova valutazione del ginocchio destro. Si è operato in Belgio (intervento di artroscopia). La formazione anti-Brescia sarà condizionata dalle assenze forzate. In difesa, invece, potrebbe aprirsi il ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe. Lo spagnolo ha recuperato a pieno dalla lesione al polpaccio (era tra i convocati già a Cagliari) e oggi ha affiancato Acerbi e Radu durante le esercitazioni tecniche.

Pubblicato il 31/12 alle 11.45