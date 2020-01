FORMELLO - Lazio, un giorno di riposo: occhi puntati su Correa

FORMELLO - Un giorno di riposo, poi da martedì pomeriggio riprenderanno gli allenamenti a Formello (ore 15). Occhi puntati su Correa: “Ha sentito un indolenzimento, c’è la speranza che sia un crampo", ha commentato Inzaghi a fine partita. Il Tucu ha abbandonato l'Olimpico zoppicando vistosamente, si teme una lesione muscolare. Era appena rientrato da un forte affaticamento al polpaccio. Uno stiramento lo terrebbe fuori per almeno 20 giorni. In infermeria ci sono ancora Cataldi (polpaccio), Marusic (quadricipite) e Lukaku (ginocchio). Anche André Anderson ha saltato le ultime sedute settimanali. Tutti e quattro sono pronosticabili out per la prossima di campionato con la Spal, in programma domenica 2 febbraio alle 15. Ci saranno Acerbi e Radu: erano diffidati, non ha preso il giallo contro la Roma.