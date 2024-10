FORMELLO - Mandas può esordire: Baroni ri-stravolge la Lazio

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Maxi-rotazioni europee, Baroni pronto di nuovo a capovolgere la Lazio. Sono 8 i possibili cambi rispetto alla trasferta di Torino, il primo stavolta potrebbe essere in porta, con Mandas leggermente favorito su Provedel. Il greco spera nell'esordio stagionale. Più pronosticabili le altre scelte, ricalcheranno quelle della settimana scorsa contro la Dinamo Kiev. Stessa trequarti con Tchouna, Dele-Bashiru e Pedro, davanti però dovrebbe toccare a Castellanos e non a Dia, risparmiato in vista dell'Empoli.

A centrocampo in vantaggio il tandem formato da Guendouzi e Vecino, per loro sarebbe la prima volta insieme dopo il cambio di modulo (da Lazio-Milan in poi). Al centro della difesa ok Patric, lo spagnolo dovrebbe affiancare a Gila permettendo a Romagnoli di rifiatare dopo le due partite di fila disputate ad Amburgo e Torino. Possibile convocazione per Gigot, di rientro dal problema alla spalla. Il francese non è ancora in condizione, ma oggi ha svolto regolarmente la rifinitura.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Romagnoli, Tavares, Rovella, Isaksen, Zaccagni, Dia.. All.: Baroni.

