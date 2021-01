Lazio, allarme rientrato per Acerbi: contro la Roma ci sarà

Aveva fatto preoccupare tutti nella partita contro il Parma Francesco Acerbi quando, dopo uno scatto all'inseguimento di Gervinho, si era fermato toccandosi gli adduttori. Si è temuto subito il peggio per il roccioso difensore centrale che, come nella sua indole, ha deciso di continuare a giocare fino al fischio finale. Già a fine primo tempo Inzaghi ha verificato le sue condizioni e lo ha tenuto in campo sapendo di non rischiare nulla per il derby, altrimenti non avrebbe esitato a inserire Hoedt. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei comunque, l'ex Sassuolo sta bene e contro la Roma sarà regolarmente in campo a guidare la difesa biancoceleste.

Pubblicato 12/01/21