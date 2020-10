Lazio, Leiva: “Poche parole, dimostriamo il nostro valore. Contro il Dortmund vogliamo giocare alla grande”

Al termine della brutta sconfitta della Lazio subita per mano della Sampdoria Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per analizzare la gara: "Abbiamo perso una partita meritatamente perché abbiamo fatto pochissimo per vincere mentre la Samp ha meritato. Dobbiamo cambiare atteggiamento e l’unica maniera è quella di lavorare e di ripartire sperando di uscire da questo momento difficile".

INIZIO DIFFICILE - "Non era l’inizio che volevamo ma il campionato è ancora lungo e possiamo tornare a vincere. Nei primi trenta minuti non hanno avuto molte occasioni ma la sensazione era che fossimo in difficoltà. Dobbiamo analizzare bene la gara e recuperare energie. Mentalmente dobbiamo tornare quelli che eravamo l’anno scorso. Non mi piace molto parlare, dobbiamo dimostrare e sono sicuro che la squadra darà un bel segnale già dalla prossima partita".

CHAMPIONS LEAGUE - "Il Borussia è una squadra forte, tra le dieci più forti al mondo, giocano un calcio con molta qualità e intensità, sarà una sfida difficile ma vogliamo giocare alla grande. Contro il Dortmund dovremo avere grande spirito e un atteggiamento diverso, concentrazione e dovremo essere bravi anche a sfruttare al massimo questa competizione. Mi dispiace non avere i tifosi con noi ma proveremo a farli contenti con una bella prestazione. Dopo una sconfitta così non c'è cosa migliore di avere una partita subito dopo, dobbiamo andare avanti e fare meglio di quanto fatto oggi. Abbiamo perso molti palloni a livello di contrasti e seconde palle, non abbiamo avuto il dominio della partita e quando non fai le cose bene anche gli episodi ti girano contro".

RIVIVI LA DIRETTA - Sampdoria - Lazio 3-0: i biancocelesti crollano, Quagliarella & Co. non sbagliano

Sampdoria - Lazio, esordio di Vedat Muriqi in Serie A

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato ieri alle 21