PAIDEIA - Lazio, controlli medici per Manuel Lazzari - FOTO

Infortunio per Manuel Lazzari che nella gara di ieri della Lazio contro il Bayern Monaco ha dovuto lasciare il campo poco dopo l'inizio del secondo tempo a causa di una botta ricevuta alla mano. Il biancoceleste è rimasto a terra dolorante dopo un contatto ed è stato subito assistito dallo staff medico. Nella giornata di oggi Lazzari si è recato in Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli medici che determineranno anche i tempi di recupero del calciatore.

Pubblicato 18/03/21

Francesca Manzini si sposa: fiori d'arancio per la figlia del team manager della Lazio

Graziani: "Auspicabile l'uscita dalla Champions della Lazio, ma..."

TORNA ALLA HOMEPAGE