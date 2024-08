Barcellona, Vitor Roque può finire in Premier League: i dettagli

La Lazio sembra essersi defilata nella corsa a Vitor Roque. Il centravanti brasiliano in estate lascerà il Barcellona, non pienamente convinto dai suoi primi mesi in Spagna. Su di lui sarebbero spuntate diverse squadre europee e non solo. Tra tutte, secondo quanto riportano in Spagna, ci sarebbe anche il Bournemouth. Di recente, infatti, il club ha venduto il suo centravanti Solanke al Tottenham. Per questo il classe 2005 potrebbe sostituirlo definitivamente sbarcando in prestito. Sono solo voci: il suo futuro non è ancora chiaro. La Capitale, comunque, si allontana.