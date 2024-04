Calciomercato | Daily Mail: "La Lazio sfida il Real Madrid per Bellingham!"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda con attenzione a possibili movimenti ed evoluzioni in vista del calciomercato estivo. La società biancoceleste, oltre a lavorare per il possibile arrivo di un attaccante (tutto dipende da Immobile), vorrebbe muoversi anche a centrocampo. Ieri è stato accostato il profilo di Ibrahima Sissoko, in scadenza con lo Strasburgo, in precedenza anche i nomi di Ilic e Carboni, ma la lente d'ingrandimento è sempre puntata sulla Championship. Qui sono tanti i giocatori osservati, studiati e analizzati, tra questi ce n'è uno in particolar modo: Jobe Bellingham. Fratello minore di Jude fenomeno del Real Madrid - il classe 2005 sta stupendo tutti con la maglia del Sunderland. Numerose sono le squadre che lo stanno seguendo, tra queste anche i Blancos. Secondo quanto riporta il Dayli Mail, Florentino Perez avrebbe inviato degli scout per seguire le sue prestazioni. L'intenzione sarebbe quella di riunire la famiglia e costruire sulle loro qualità la squadra del futuro. Il quotidiano britannico, però, sottolinea come quella spagnola non sia l'unica società ad aver messo gli occhi su Jobe. Anche la Lazio sarebbe pronta - insieme a Chelsea e Tottenham - a sfidare il Real per assicurarsi il giovane talento inglese.