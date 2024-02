Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Doppio blitz al Sunderland: occhi su Jobe Bellingham"

Il calciomercato è appena terminato ma le voci intorno all'interessamento della Lazio per vari diversi profili inglesi non si placa. Come riporta il Sunderland Nartions infatti, il club biancoceleste sarebbe interessato a Jobe Bellingham, centrocampista del Sunderland classe 2005 e fratello minore della stella del Real Madrid, Jude.

Nelle ultime settimane, i "Black Cats" sono riusciti a respingere i tentativi della Lazio di portare Clarke agli ordini di Maurizio Sarri: una mossa improtante per il club di Championship il cui primo obiettivo stagionale è quello di risalire in Premier. Nel caso in cui il Sunderland dovesse però rimanere in Championship, si prevede che la Lazio tornerà in estate, e con un budget maggiore, per tentare il doppio blitz: Clarke e Bellingham.

Su quest'ultimo sarebbe anche forte l'interesse del Real Madrid che sogna di vestire con la maglia dei Blancos entrambi i fratelli. Occhi su di lui anche in Premier, soprattutto quelli di Tottenham e Chelsea.