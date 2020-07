Calciomercato, dalla Romania: "Anche la Lazio pensa a Cicâldău, ma la concorrenza è folta"

Anche la Lazio su Alexandru Cicâldău. L'ultima indiscrezione di calciomercato arriva dalla Romania, e in particolare dal portale sport.ro. Il centrocampista del Craiova, prelevato dal Viitorul a luglio 2018 per 750 mila euro, è entrato nelle mire di diverse squadre di Serie A, tra cui i biancocelesti. Ma la concorrenza è folta, poiché anche Atalanta, Fiorentina, Bologna, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Benevento e Monza avrebbero inviato i propri osservatori per vedere da vicino le prestazioni del classe '97, per poi chiedere informazioni alla dirigenza del club romeno. Il calciatore, che ha collezionato 13 partite e due gol con la Nazionale U21 e sei presenze con quella maggiore, ha un valore di circa dieci milioni di euro, soprattutto nel caso in cui la sua squadra si aggiudicasse il titolo nazionale. Se si concretizzasse la vendita, quello di Cicâldău sarebbe il trasferimento più costoso per il Craiova.

