Calciomercato, Faraoni: "Lusingato dall'interesse di Lazio, Roma e Inter"

Dichiarazioni un po' a sorpresa, quelle di Davide Faraoni. Il terzino/esterno destro dell'Hellas, infatti, ha parlato di un presunto interesse della Lazio (e non solo) a L'Arena, quotidiano di Verona. Parole strane considerando che nulla di tutto ciò era mai trapelato nelle ultime settimane. Ma Faraoni, tra l'altro ex Primavera biancoceleste (lasciò la Lazio nel 2010 per andare all'Inter, continuando la sua carriera tra Serie A, B e Inghilterra), conferma e allontana queste attenzioni di mercato: "Fanno molto piacere le richieste da parte di Lazio, Roma e Inter, ma io ho sempre pensato a giocare e basta. Il calcio è pazzesco. Bastano tre o quattro partite fatte bene che sei sulla bocca di tutti, come il contrario però. Non mi faccio illusioni, e poi c’è il Verona che mi ha dato tanto. Dobbiamo pensare tutti solo alla salvezza”. Faraoni in questo momento rappresenterebbe l'alter ego di Lazzari e Marusic, un tassello sulla fascia destra del quale Inzaghi (al netto delle condizioni del montenegrino) non dovrebbe aver bisogno. Ma, viste le circostanze, a questo punto si attendono sviluppi.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, CONTROLLI IN PAIDEIA PER VAVRO

TORNA ALLA HOMEPAGE