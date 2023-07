Calciomercato Inter | Con Sergej in Arabia, Zhang punta l'altro Milinkovic-Savic

Fonte: tuttomercatoweb.com

CALCIOMERCATO INTER - Mentre si tenta di anticipare la concorrenza per accaparrarsi Emil Audero (nome sul quale aveva messo gli occhi anche la Lazio), l'Inter sonda anche l'opzione Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il club nerazzurro ha fatto un sondaggio in queste ore per l'estremo difensore dei granata, ma la trattativa è comunque in salita, visto che Urbano Cairo non ha intenzione di cedere il serbo se non a titolo definitivo, formula che i nerazzurri non gradiscono. La richiesta del Torino, sempre per la cessione a titolo definitivo, sarà comunque alta e difficilmente la trattativa arriverà alla fumata bianca, me potrebbe comunque aprirsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. In quel caso le chance per i vice campioni d'Europa sarebbero di più, con novità attese nei prossimi giorni.